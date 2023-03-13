Lexus готовит самую мощную версию модели LX

Японский премумиальный бренд Lexus зарегистрировал на рынках ряда стран обозначение LX700h. Как понятно из названия, оно относится к флагманскому внедорожнику LX. Такого индекса у него до сих пор не было. Все это означает, что машина получит новую силовую установку, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Ряд западных СМИ полагает, что для своего рамника японцы адаптируют гибридный привод i-Force Max, который сейчас применяется на американских версиях Toyota Tundra. Напомним, что в основе конструкции - бензиновый шестицилиндровый двигатель, сочетающийся с электромотором. Его совокупная отдача - 443 л. с.

Для LX мощность может быть увеличена за счет установки еще одного электродвигателя. Предположим, что такая технология позволит превратить премиального "проходимца" в подключаемый гибрид, способный преодолеть несколько десятков километров только на электротяге.