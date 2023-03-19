Почему не стоит покупать подержанную Toyota Camry

Седьмое поколение Toyota Camry - седан в кузове VX50 - до сих пор пользуется высоким спросом на вторичном рынке. Считается, что "пятидесятка" практически вечная и никогда не ломается, но на самом деле это, конечно, не так. У машины есть ряд серьезных недостатков, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Кратко напомним, что Toyota Camry в кузове VX50 выпускали с 2011 по 2018 годы. За это время прошло два обновления. Да, "Кэмри" - высоколиквидный автомобиль, который медленно теряет в цене, но и у него немало слабых мест.

Самая главная из кузовных "болячек" - ржавчина на капоте и крышке багажника. Она возникает под хромированными накладками в точках их крепления, а затем распространяется на кузовные панели. Вздутия краски нередко замечают и в проеме хозблока. В гарантийный период дилеры перекрашивали эти места, а сейчас все работы лягут на плечи покупателя. Учитывая рост цен на лакокрасочные материалы, придется заплатить немало.

Но это еще не все. Дорестайлинговые машины отличаются слабой антикоррозионной защитой. Достаточно небольшого скола, чтобы через какое-то время металл начал разрушаться. Так что лучше отдавать предпочтение рестайлинговым авто - они более стойко переносят наши "соленые" дороги.

Стоит уделить внимание и ксеноновой оптике: она не отличается долговечностью, а лампы нынче совсем не дешевые. Японцы несколько раз проводили различные доработки, но так и не смогли решить проблему.

Что касается моторов, то в целом они надежны, но некоторые "косяки" все же есть. Например, 2-литровый агрегат семейства 6AR крайне чувствителен к качеству топлива. И хотя "Тойота" разрешает использовать 92-й бензин, если лить его в бак постоянно, то забиваются форсунки и появляются прочие проблемы. А еще владельцы жалуются, что двигатели с непосредственным впрыском страдают от отложений на впускных клапанах.

У 2,5-литрового "сердца" впрыск распределенный, так что эта беда ему не грозит. Но у этого мотора сильно шумят фазовращатели, из-за чего приходится регулярно менять муфту на впускном распределительном валу. Ну а общую "болезнь" - течь сальников коленвала - производитель сумел победить только в 2016 году.

Наконец "пробежимся" по проблемам подвески. Здесь можно отметить быстрое "закисание" направляющих задних суппортов. Кроме того, в морозное время года порой свистит вентилятор за передней панелью. Это массовый дефект, который устраняют заменой целого блока.