Европейские автопроизводители массово снимают с выпуска малолитражки

Европейские автопроизводители в массовом порядке снимают с выпуска малолитражные модели с двигателями внутреннего сгорания из-за ужесточающихся экологических требований, сообщает Automotive News Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 сегмент компактных малолитражных машин сократился почти вдвое по сравнению с максимальным уровнем продаж в 2017 году, когда на европейском рынке было реализовано 1,2 млн микрокаров.

Это произошло в связи со снятием с производства в 2022 году компактных моделей Citroen C1, Peugeot 108 и Smart ForFour, которые покинули рынок вслед за Opel Karl и Adam, Skoda Citigo, Ford Ka, Seat Mii и Suzuki Selerio. Компании избавляются от малолитражек с ДВС, стремясь как ограничить рост затрат, так и снизить уровень выбросов углекислого газа в среднем по автопарку.

Сокращением модельного ряда городских "компактов" автопроизводители стремятся снизить затраты на разработку новых поколений в связи с предстоящим введением экологического стандарта "Евро-7". Автопроизводители намерены оставить в этом сегменте только электрические модели.