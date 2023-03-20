Компания Ferrari отправит в отставку один из суперкаров. Представитель фирмы из Маранелло подтвердил изданию Road & Track, что производство кабриолета Portofino M скоро прекратится, а новейший спайдер Roma не дополнит гамму, а заменит другую открытую двухдверку начального уровня. Таким образом, в Ferrari избавляются от наследия California конца 2000-х. На смену кабриолету с жёстким верхом впервые за 54 года пришла переднемоторная модель с Z-образной тканевой крышей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, жизненный цикл Ferrari Portofino продолжался без малого шесть лет, а в 2021 году кабриолет пережил обновление и обрёл литеру M. История базовой модели Ferrari началась в 2008 году, ведь именно тогда на рынок вышла California - родоначальник современного семейства компактных двухдверок с мотором V8 спереди и складным верхом.

Новейшая Ferrari Roma Spider дебютировала на прошлой неделе. У кабриолета посадочная формула 2+, оригинальный кузов, но техника унифицирована с обычной Roma. Под капотом 620-сильный (760 Нм) бензиновый твин-турбо V8 объёмом 3,9 литра, тяга передаётся на заднюю ось через 8-ступенчатый преселективный "робот". Спайдер на 84 килограмма тяжелее купе, но на динамике это почти не сказалось: разгон с места до 100 километров в час занимает те же 3,4 секунды.

Мировые продажи Ferrari Roma Spider начнутся летом, но цены пока не объявлены. Обычное купе стоит в США от 250 тысяч долларов, и кабриолет должен быть немногим дороже.