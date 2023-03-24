Так выглядит кроссовер Chery TJ−1 без камуфляжа

В Китае так называемые "фотошпионы" запечатлели новейший кроссовер Chery, известный пока под заводским обозначением TJ−1. По данным портала Автовзгляд, модель получит коммерческое имя и выйдет на домашний рынок в июле текущего года, передает Day.Az.

Раньше мы видели Chery TJ−1 лишь в камуфляже, теперь же в сети появились снимки машины без какой-либо маскировочной пленки. Уже известно, что автомобиль будет позиционироваться брендом как "единственная полноприводная модель дешевле 100 000 юаней".

Габаритные размеры TJ−1 составляют 4515х1865х1680 мм, колесная база - 2675 мм. По этим параметрам новичок близок к Chery Tiggo 7 Pro Max. В его моторную гамму войдут две силовые установки. Первая - 1,6-литровый бензиновый турбодвижок неизвестной мощности в сочетании с семиступенчатым "роботом". Вторая - подключаемая гибридная (PHEV) с 1,5-литровой "бензинкой".

Конкретные ТТХ агрегатов не афишируются. Компания сообщила лишь, что PHEV-версия кроссовера способна проехать на электротяге более 100 километров, а ее максимальный запас хода составляет около 1200 километров.

Приборная панель машины выполнена в виде прямоугольного монитора. За мультимедиа отвечает здоровенный "телевизор", занявший практически всю центральную консоль. Известно, что в список опций Chery TJ−1 войдут система распознавания лиц, кресла с вентиляцией и массажем, а также акустическая система Sony.