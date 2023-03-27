Rolls-Royce представляет последнее купе с мотором V12

Компания Rolls-Royce презентовала Wraith Black Arrow Collection: это последнее купе c V12. Весной 2022 года фирма официально анонсировала окончание жизненного цикла моделей Wraith и Dawn - купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года. Преемников у них не будет - в линейке британской марки обе машины заменит электрокар Spectre. Вместе с моделями уйдёт со сцены и двигатель V12, поскольку все новые модели Rolls-Royce будут оснащаться электрической силовой установкой. Прощальным автомобилем с 12-цилиндровым двигателем стал лимитированный Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow Collection, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Купе окрашено в эксклюзивный цвет Gradient Paint в рамках заводской программы персонализации Bespoke - градиентная окраска подразумевает переход оттенка Celebration Silver в передней части кузова в цвет Black Diamond в задней. Для придания эффекта размытия дополнительно нанесён цвет Crystal со стеклянными частицами.

Автомобиль полируется более 12 часов до получения необходимого состояния окраски, а сам процесс разработки и тестирования окраски занял более полутора лет, что делает Gradient Paint одной из самых технически сложных красок, когда-либо созданных Rolls-Royce.

Автомобиль получил жёлтые вставки на бампере и фирменные полосы на колёсах, V-образные стойки Black Arrow за решёткой радиатора, окрашенные в тот же оттенок, а также углепластиковую статуэтку "Дух экстаза" с ярко-жёлтым акцентом. Переднюю панель украшает вставка из алюминия с чёрным покрытием, на котором выгравирована схема двигателя V12 - над рисунком специалисты работали более двух месяцев.

Дополняют металлический декор элементы из чёрного дерева с открытыми порами, из которых сделаны более 320 элементов на дверях и консоли между задними сиденьями. На центральной консоли под стеклом с подсветкой расположена инсталляция, которая повторяет дизайн кузова рекордного Thunderbolt.

Специально для купе создана кожа Club Leather, которой отделаны подлокотники, элементы сидений, трансмиссионный тоннель, дверные детали, дверные кофры и нижняя часть приборной панели - материал отличают блеск и более глубокий чёрный цвет, контрастирующий с матовой чёрной кожи отделки.

Дополняет этот материал ярко-жёлтая кожа на руле и передних сиденьях, которая имеет контрастную чёрную прострочку, а чёрные задние кресла прошиты жёлтой нитью. На подголовниках появилась вышивка в виде стрелы, а на руле и креслах выполнена асимметричная линия. Потолок Black Badge Wraith Black Arrow Bespoke Starlight Headliner включает в себя 2117 волоконно-оптических "звёзд".

На крышке двигателя, чтобы обозначить, что это последний двигатель V12 на купе Rolls-Royce, появилась изготовленная из цельного куска полированного металла табличка. Элемент украшен монограммой V12 ярко-жёлтого цвета и надписью "Final Coupe Collection" чёрного цвета.

Технически мотор не изменился - это стандартный 6,6-литровый турбомотор, выдающий 632 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента.

Тираж Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow Collection составил 12 экземпляров, все из которых уже нашли своих владельцев. Стоимость эксклюзивного купе не названа.