Как и когда менять свечи зажигания

Как правильно менять свечи в автомобиле, Autonews рассказал технический тренер центра обучения FITLAB международной сети автосервисов FIT Service Сергей Пономарев, передает Day.Az.

Как менять свечи зажигания?

Замену свечей рекомендуется производить согласно регламенту производителя и, конечно, опираясь на разновидности свечей. Для этого требуется вставить свечной ключ и вывернуть свечу. Главное, чтобы в свечном колодце не осталось уплотнительное кольцо, которое должно находиться на цоколе свечи.

Когда менять свечи и как понять, что пора менять?

Если обычные никелевые свечи имеют ресурс 20 тыс. км, то иридиевые легко "выхаживают" до 100 тыс. км - это около пяти лет эксплуатации

Важно учитывать, что на эксплуатационные характеристики и срок службы свечей влияют следующие факторы: состояние силового агрегата, манера вождения и качество топлива. Водителям рекомендуется производить проверку свечей при каждом ТО. Это поможет поддерживать правильную работу двигателя, а также избежать серьезного ремонта. По состоянию свечи можно многое сказать - как о состоянии самого двигателя (имеется ли расход масла), так и о состоянии системы питания. Диагностика позволит своевременно произвести обслуживание и избежать дорогостоящего ремонта авто.

Демонтировать свечи зажигания можно как на прогретом, так и холодном двигателе. Нет температурных рекомендаций ни у одного производителя.

Какие правила необходимо соблюдать при замене?

При замене свечей важно соблюдать рекомендованный производителем момент затяжки. Соблюдение момента затяжки возможно только с применением специального инструмента - динамометрического ключа. Несоблюдение момента затяжки, как правило, приводит к повреждению самой свечи и сокращению ее срока службы. Также это может привести к повреждению элементов системы зажигания и даже серьезному повреждению двигателя.