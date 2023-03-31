Новый суперкроссовер Hyundai Ioniq 5 N вышел на зимние тесты

Компания Hyundai анонсировала выход "заряженного" полностью электрического полноприводного кроссовера Ioniq 5 N. Его премьера состоится летом, а пока компания вывела автомобиль на зимние тесты в Швеции.

Hyundai Ioniq 5 N станет первым серийным электромобилем Hyundai N, а также первым серийным автомобилем суббренда N с полным приводом. Его дебют запланирован на июнь 2023 года. Сейчас автомобиль проходит испытания в экстремальных зимних условиях на полигоне Hyundai Mobis в шведском Арьеплуге.

Новый Ioniq 5 N получит оптимизированную двухмоторную архитектуру Ioniq 5 E-GMP, благодаря которой он сможет демонстрировать высокую мощность при любых условиях. Также в числе инноваций упоминается система N Drift Optimizer для корректировки распределения крутящего момента по осям, жесткости подвески, усилия на руле и настройки системы электронной блокировки дифференциала e-LSD для движения в управляемом заносе. Остальные подробности производитель пообещал раскрыть ближе к премьере.

avtonovostidnya.ru