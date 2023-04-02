Очень редкий «длинноносый» Land Rover выставили на продажу

Самый необычный внедорожник Land Rover выставили на продажу. Двухместный Bell Aurens Longnose отличается от исходного Series II пропорциями и двигателем - "восьмеркой" Range Rover мощностью около 350 лошадиных сил. Изначально предполагалось, что на топ-версии "длинноносых" будут ставить авиационные моторы Rolls-Royce Merlin с отдачей 1500 сил. Однако запуск производства совпал с финансовым кризисом 2007-2008 годов, потому было построено всего два подобных автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Много лет назад немцы Томас Белл и Хольгер Кальвелаге решили сделать самый безумный Land Rover на свете. Друзья основали фирму Bell Aurens и заручились поддержкой мастеров вездеходостроения delta4×4. То, что в итоге должно было получиться, трудно назвать обычным тюнингом. Только представьте: вытянутый до 4,5 метра открытый кузов, длинный "нос", регулируемые стойки GAZ для ралли-рейдов и двигатель от танка.

Это не шутка. Внедорожник Bell Aurens Longnose проектировали под родственные Rolls-Royce Meteor и Merlin объемом 27 литров. "Метеоры" стояли на английских танках Centurion, "Мерлины" - на истребителях Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, а также родстере Swandean Spitfire Special 1953 года и знаменитом The Beast. На Longnose мощность "компрессорного" Merlin достигала полутора тысяч "лошадей".