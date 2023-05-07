Liux Geko: испанская альтернатива уходящему smart EQ fortwo

Испанский стартап Liux представил свою вторую модель - двухместный городской электромобиль Geko, в конструкции которого широко используются материалы растительного происхождения, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

О стартапе Liux мы впервые рассказывали осенью прошлого года, когда он представил проект эффектного электрического шутинг-брейка Animal, его планировалось запустить в производство в 2024 год и продавать по цене от 39 000 евро. Liux - это торговая марка компании Natural Movement, которую основали в 2021 году молодые испанские предприниматели Антонио Эспиноса и Давид Санчо.

На сайте Liux по-прежнему работает конфигуратор модели Animal, но, как выяснилось на днях, запуск шутинг-брейка отложен на неопределённый срок и первым в производство пойдёт более простой и дешёвый городской электрокар Geko. Замена связана с тем, что за последний год доверие инвесторов к стартапам резко снизилось, молодые компании закрываются одна за другой, а те, кто выжил, корректируют планы, пытаясь сократить издержки.

Цель стартапа Liux - разработка и производство лёгких экологически чистых электромобилей из материалов природного происхождения: натуральные смолы, растительные волокна, дерево, биополимеры и биокомпозиты. Кузов Geko, как и кузов Animal, изготовлен из композита на основе льняных волокон и водружён на простенькую платформу, изготовленную из "конвенциональных" материалов, то есть из металлического сплава. Корпус съёмной модульной батареи, как и кузов, сделан из композита на основе природных материалов. Заявленная снаряженная масса Liux Geko - 550 кг.

Geko будет сертифицирован как электрический квадрицикл класс L7e, а по стилю он напоминает электрический smart EQ fortwo, производство которого завершится в этом году. Габаритная длина Geko - 2700 мм, ширина - 1500 мм. Принадлежность к классу квадрициклов означает, что Geko будет иметь электромотор с постоянной мощностью не более 15 кВт (20 л.с.) и что ему не нужны современные и дорогие автомобильные системы активной и пассивной безопасности, хотя производителю ничто не мешает всё-таки снабдить ими Geko или хотя бы предложить их в виде опции. Ёмкость одного съёмного батарейного модуля - 13 кВт·ч, его полного заряда хватит на 150 км пробега, при желании можно установить дополнительный модуль и увеличить дальнобойность. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Цена Geko и дата начала производства пока не объявлены, но испанцам следует поторопиться, потому что конкуренция в сегменте электрических квадрициклов европейского рынка растёт: интерес к нему имеют не только стартапы, но и мировые автогиганты (например, Stellantis и Renault Group), а также многочисленные китайские производители, которые сейчас особенно активно штурмуют Европу. Биокомпозиты - это, конечно, очень хорошо с имиджевой точки зрения, но цена и скорость выхода на рынок по-прежнему остаются критически важными параметрами, от которых зависит успех либо провал молодого предприятия.