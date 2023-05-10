Тойота установила рекорд

Продажи японского автопроизводителя Toyota Motor в 2022 финансовом году (завершился в марте 2023 года) составили рекордные 37,15 трлн иен (около $275 млрд). Это следует из опубликованной в среду статистики компании, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению аналитиков, основными причинами высоких показателей стали восстановление числа проданных автомобилей и продолжающееся ослабление иены, выгодное крупным экспортерам.

Вместе с тем, чистая прибыль Toyota Motor в 2022 финансовом году сократилась на 14% по сравнению с предыдущим годом до 2,45 трлн иен (около $18,1 млрд), что вызвано ростом затрат на сырье.

В планах компании на предстоящие годы, как сообщали ранее в руководстве автомобильного гиганта, выпуск десяти новых моделей электромобилей до 2026 года. Компания планирует продавать только машины с электрическими и гибридными двигателями к 2030 году в Европе, а к 2035 году - и в Китае.