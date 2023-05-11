Обновленный седан Toyota Avalon 2023 засветился в Китае

В Китае на дилерских площадках засветился обновленный седан Toyota Avalon - образца 2023 модельного года. Изменений немного, самые главные сосредоточены в передней части, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Toyota Avalon 2023 после совсем небольшого рестайлинга получил новую решетку радиатора (длинные горизонтальные планки сменились на "сетку"), и фары прежней формы, но с новой графикой. Задняя часть осталась вообще нетронутой.

Дизайн передней панели и архитектура салона остались прежними, но изменились комплектации. Например, в базе есть цифровой ключ, датчик дождя и вентиляция передних сидений.

Под капотом у базового седана Avalon - 2,0-литровый атмосферный мотор, работающий в паре с вариатором. В версиях подороже - 2,5-литровый атмосферный мотор в паре с 8-ступенчатым "автоматом", а на вершине гаммы гибридная силовая установка с 2,5-литровым атмосферным двигателем и электромеханическим вариатором.

Цены на обновленный Avalon пока не объявлены, но старт продаж уже скоро.