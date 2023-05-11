Седан Geely Galaxy L6 заметили без камуфляжа - ФОТО
Седан Geely Galaxy L6, который придёт на смену модели Emgrand L, заметили в Китае без камуфляжа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили, модель будет самой доступной на новой платформе CMA. Кроме того, напомним, Galaxy является новым брендом Geely, а модель L6 будет второй в линейке после кроссовера L7.
Galaxy L6, несмотря на отсутствие фальшрадиаторной решётки, представляет собой не электромобиль. Это будет гибрид с полуторалитровым двигателем и некой трёхступеньчастой гибридной коробкой передач DHT Pro.
Также известно, что габариты новинки составляют 4735 х 1815 х 1478 мм, то есть это весьма большой седан по размерам близкий к Toyota Camry.
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