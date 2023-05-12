Lexus анонсировал новое поколение внедорожника GX

Принадлежащий корпорации Toyota бренд Lexus опубликовал первые изображения-тизеры нового поколения внедорожника GX. На двух изображениях показаны фара и фирменная эмблема на задней двери, передает Day.Az.

"Совсем скоро появится совершенно новый Lexus GX 2024 года", - отмечается в сообщении Lexus, сопровождающем фото.

На изображении фрагмента передней части автомобиля видно, что новый GX получил более угловатый дизайн и светодиодные фары. На смену обтекаемым формам пришли более резкие очертания капота. Под надписью Lexus на задней двери видна продольная красная полоса, которая может соединяться с задними фонарями.

Техническая информация о новинке официально не раскрывается.