В США выставили на продажу 20-летний BMW M5

В США на продажу выставлен редкий спортседан BMW M5 2003 года выпуска с пробегом 746 миль (1,2 тыс. км). За машину просят $300 тыс., что сравнимо с ценой Bentley Continental или Aston Martin DBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль был куплен 20 лет назад владельцем из Пуэрто-Рико, практически не эксплуатировался и сохранился в состоянии нового благодаря тому, что находился в помещении с контролем температуры. Седан окрашен в красный цвет с красно-черным кожаным салоном и потолком из черной алькантары. Среди опций - ксеноновые фары, навигация, а также боковые подушки безопасности сзади. BMW M5 оснащен 5,0-литровым мотором V8.