Новую «пятерку» BMW рассекретили до премьеры

В сети появились фото седана BMW 5-й серии, на котором нет камуфляжа. И хотя на них изображен электрокар i5, уже известно, что бензиновые, дизельные и гибридные версии внешне будут похожи. А что касается официального показа, то его проведут 24 мая, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Судя по фото, модель получила фирменные "ноздри" решетки радиатора довольно внушительных размеров. Причем у них есть функция подсветки. Что ж, "бумеры" в последнее время именно этим и берут. Головная оптика, как и прежде, "четырехглазая", а в формах кузова прослеживается родство со старшей "семеркой".

Вполне вероятно, что "пятерка" получит даже более продвинутые опции, чем представители 7-й серии. Например, немцы могут анонсировать новую версию мультимедиа-системы iDrive с улучшенной графикой и расширенным функционалом.

Что касается производства седана, то оно стартует в Германии летом, а к дилерам первые машины приедут в октябре. Сначала предложат электрическую версию i5 в двух модификациях: заднеприводной отдачей 340 л. с. и двухмоторной М60 мощностью 600 л. с., а затем придет черед классических топливных машин.