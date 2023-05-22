Лучшие среднеразмерные кроссоверы 2023 - РЕЙТИНГ
Американское аналитическое автомобильное агентство Kelley Blue Book составило рейтинг 10 лучших среднеразмерных кроссоверов в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.
Kia Telluride занял первое место, опередив Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Highlander, Honda Pilot и многие другие модели.
В Kelley Blue Book называли эту машину лучшей по ряду параметров, включая удобный и просторный салон, вмещающий до восьми человек. Автомобиль обладает хорошим соотношением "цена/качество". В США он стоит от 35 890 долларов, являясь дешевле главных конкурентов.
Также Kia Telluride порадовал высоким уровнем безопасности, отличной подвеской и 3,8-литровым мотором мощностью 295 л.с
Топ-10 лучших среднеразмерных кроссоверов 2023 года, по версии Kelley Blue Book, выглядит так:
1. Kia Telluride
2. Hyundai Santa Fe
3. Kia Sorento
4. Honda Pilot
5. Hyundai Santa Fe Hybrid
6. Kia Sorento Hybrid
7. Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid
8. Kia Sorento Plug-In Hybrid
9. Subaru Outback
10. Hyundai Palisade
Toyota Highlander и Toyota Highlander Hybrid заняли 11 и 12 места соответственно
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