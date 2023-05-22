Лучшие среднеразмерные кроссоверы 2023

Американское аналитическое автомобильное агентство Kelley Blue Book составило рейтинг 10 лучших среднеразмерных кроссоверов в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Kia Telluride занял первое место, опередив Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Highlander, Honda Pilot и многие другие модели.

В Kelley Blue Book называли эту машину лучшей по ряду параметров, включая удобный и просторный салон, вмещающий до восьми человек. Автомобиль обладает хорошим соотношением "цена/качество". В США он стоит от 35 890 долларов, являясь дешевле главных конкурентов.

Также Kia Telluride порадовал высоким уровнем безопасности, отличной подвеской и 3,8-литровым мотором мощностью 295 л.с

Топ-10 лучших среднеразмерных кроссоверов 2023 года, по версии Kelley Blue Book, выглядит так:

1. Kia Telluride

2. Hyundai Santa Fe

3. Kia Sorento

4. Honda Pilot

5. Hyundai Santa Fe Hybrid

6. Kia Sorento Hybrid

7. Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid

8. Kia Sorento Plug-In Hybrid

9. Subaru Outback

10. Hyundai Palisade

Toyota Highlander и Toyota Highlander Hybrid заняли 11 и 12 места соответственно