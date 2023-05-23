Особенный Mercedes-Benz 190 E продали за невероятную цену

На аукционе RM Sotheby's продали гоночный седан Mercedes-Benz 190 E. Автомобиль 1992 года ушёл с молотка почти за полмиллиона долларов (455 тысяч евро). передает Day.Az со ссылкой на RM Sotheby's.

Это один из четырех гоночных автомобилей, созданных Mercedes при участии AMG и Cosworth для заводской команды DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). На этом автомобиле выступал гонщик Бернд Шнайдер, который четырежды в сезоне 1992 года приходил к финишу первым.

Полное название автомобиля звучит как 1992 AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II DTM Gruppe A. Он оснащен 2,5-литровым мотором, созданным при участии Cosworth, который развивал 372 л.с. мощности. Также автомобиль получил большой аэродинамический обвес с антикрылом.

В чемпионате Германии среди легковых машин Deutsche Tourenwagen Masters 1992 года гонщики, которые ездили на таких машинах, выиграли 16 гонок из 24.

В 1996 году автомобиль перешёл в частную коллекцию.