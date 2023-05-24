Обновлённый Hyundai Tucson впервые засняли вживую

Hyundai готовится представить обновлённый кроссовер Hyundai Tucson - после среднерочного рестайлинга. Автомобиль с освежённым дизайном уже засветился на дорогах общего пользования, однако оценить новшества не получится из-за камуфляжа, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Тем не менее кое-что сказать можно. Дизайн сильно не изменится - по большей части он будет соответствовать нынешней версии автомобиля. По крайней мере, кузов изменения точно не затронут. Зато изменится решётка радиатора и бампер, также, вероятно, обновлённый Tucson получит фары и фонари с новой графикой.

Большим изменением внутри станет новый более крупный экран медиасистемы, из-за чего придётся изменить переднюю панель. Также ожидаются улучшенные материалы отделки, новая графика цифровых приборов и расширенный перечень систем помощи водителю. Обновится ли моторная гамма, непонятно, но из-за возможного скоро ужесточения норм выброса из европейской гаммы могут исчезнуть бензиновый и дизельный варианты (1,6 T-GDI и 1,6 CRDi) - останутся только гибрид и подключаемый гибрид.