BMW обновила дизельный мотор для BMW X5 и BMW X6

BMW обновила популярный 3,0-литровый турбодизель B57, который встречается под капотом многих моделей автопроизводителя. Комплекс мер позволил повысить мощность на 12 л.с. - до 352 л.с, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Мотор получил новые стальные поршни и форсунки, которые делают 12 впрысков за такт под давлением 2500 бар. Под капотом BMW X5 и X6 в версии xDrive40d новый двигатель появится в августе, а позже начнет устанавливаться и на другие модели.

Одновременно с этим электромобили компании - i7 и iX - получили режим Max Range: он способен увеличить запас хода на четверть путем... отключения лишних потребителей и ограничения мощности моторов.