Стартовали продажи Chery Tiggo 9

В Китае стартовали официальные продажи флагманского кроссовера Chery Tiggo 9. Для Chery это знаковая модель: во-первых, она самая крупная в гамме, во-вторых, с совершенно новым интерьером с налетом премиума, что, в общем-то, больше характерно для Exeed, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Chery Tiggo 9 предложен в Китае в пяти комплектациях, которые отличаются оснащением и коробками передач. Первые три - с 7-ступенчатым "роботом", а топовые - с 8-ступенчатым "автоматом" собственного производства. Самый доступный вариант оценен всего лишь в 21 600 долларов! Самая доступная версия с "автоматом" предлагается за 26 000 долларов, ну а самый-самый Tiggo 9 стоит в Китае 28 800 долларов.

Габариты Chery Tiggo 9 составляют 4820 х 1930 х 1699 мм, колесная база - 2820 мм. Даже по фото видно, что это не маленький кроссовер. В базе он 5-местный, топовые версии (как с "роботом", так и с "автоматом") - 7-местные.

Все китайские источники говорят о том, что в плане оформления интерьера и материалов отделки Tiggo 9 вышел на новую высоту для Chery - в салоне витает дух премиума. Но если присмотреться, хорошо видно, что ряд решений заимствован у Mercedes-Benz. Это можно сказать о центральных дефлекторах вентиляции или, например, клавишами настройки сидений, которые размещаются на дверях, а не на самих сиденьях. Различные кнопки и переключатели тоже здорово напоминают авто немецкой компании, как и щедрое применение "рояльного лака".

В топовой версии передние сиденья - с подогревом, вентиляцией, памятью и массажером, задние - с подогревом и вентиляцией. Также в оснащении SoC Qualcomm Snapdragon 8155 и модем 5G, раздающий интернет по Wi-Fi, аудиосистема Sony с 14 динамиками, атмосферная подсветка с 256 цветами, пара экранов, руль с сенсорными панелями, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз контроль и масса различных систем помощи водителю. В общем, все очень современно.

Двигатель только один - 2,0 TGDI, выдающий 261 л.с. позже появится гибридный Tiggo 9 с установкой C-DM - он будет разгоняться до 100 км/ч за 4,26 с и сможет проезжать до 1400 км на баке бензина. Chery Tiggo 9 уже в текущем году может появиться в России как флагман суббренда Jaecoo, правда, цена будет совсем не китайской.