Огромный Toyota Grand Highlander 2024 оказался на удивление недорогим

Стало известно, насколько больше необходимо заплатить за дополнительное пространство Toyota Grand Highlander 2024 года по сравнению с его младшим братом. Оказалось, разница не так велика, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Цены на новый трехрядный внедорожник начинаются с 44 405 долларов за переднеприводную модель Grand Highlander XLE. Получается, что новинка стоит на 1050 долларов больше, чем эквивалентный Highlander XLE.

Автомобиль получил 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 265 л.с. с турбонаддувом. Полный привод стоит дополнительно 1600 долларов для моделей XLE и Limited (47 860 долларов) и входит в стандартную комплектацию Platinum (53 545 долларов).

Модели XLE и Limited также доступны с гибридной трансмиссией мощностью 243 л.с., которая требует доплаты 1600 долларов. Он стандартно поставляется с передним приводом и доступен с полным приводом в качестве опции.

Топовой версией является Hybrid Max, которая сочетает в себе 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатели общей мощностью 362 л.с. Эта полноприводная конфигурация предлагается только для Limited и Platinum. Стоимость Limited Hybrid Max начинается с 55 375 долларов, а Platinum Hybrid Max - от 59 460 долларов.