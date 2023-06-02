Tesla резко снижает цены на свои самые продаваемые автомобили

Компания Tesla в этом году чаще всех остальных меняет цены на свои модели. В этот раз цены на самые продаваемые автомобили Tesla снизились, причем максимальное снижение превысило 3 тыс. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на carscoops, цены на Model Y уже были немного снижены во второй половине мая после повышения в начале того же месяца. Теперь они были сокращены еще больше. Model Y Dual-Motor Long-Range AWD стоит 55 430 долларов, что на 560 долларов меньше, чем раньше.

Model 3 с задним приводом получила снижение цены в размере 3210 долларов, до 39 530 долларов. Tesla указывает на своем сайте, что та же модель имеет право на получение федеральных налоговых льгот до 3750 долларов. Автопроизводитель обещает доставить машины в течение июня-июля.

По одной из версий, автопроизводитель просто хочет увеличить свои продажи и поставки, поэтому снижает цены. Сильные квартальные результаты становятся визитной карточкой Tesla.

Вполне вероятно, что Tesla делает все возможное, чтобы ликвидировать запасы, готовясь к выпуску обновленных моделей. По слухам, Tesla работает над обновленной версией Model Y под кодовым названием Juniper. Автомобиль, как ожидается, поступит в продажу в 2024 году.