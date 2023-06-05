Представлен самый дешевый новейший Lexus LBX

Вчера появилось первое изображение компактного кроссовера Lexus LBX, а сегодня компания опубликовала серию официальных картинок. На них LBX показан со всех сторон, также демонстрируется и интерьер автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Всех технических подробностей пока нет. Сообщается, что автомобиль получит исключительно гибридные силовые установки, причем без возможности подзарядки тяговой батареи. Основной станет система мощностью около 140 л.с., построенная на базе трехцилиндрового мотора объемом 1,5 л.

Габариты Lexus LBX - 4190 х 1825 х 1560 мм при длине колесной базы 2580 миллиметров. Автомобиль оказался чуть крупнее соплатформенного Toyota Yaris Cross (обе модели базируются на "тележке" TNGA-B).

Lexus LBX отличается от Yaris Cross не только экстерьером (тут своя оптика, безрамочная решетка радиатора и массивные бамперы), но и интерьером. На центральной панели установлен экран с диагональю 12,3 дюйма, панель приборов, судя по картинкам, тоже цифровая.

Lexus LBX - самый компактный кроссовер Lexus, следовательно, он будет и самым доступным в ассортименте производителя. Продажи в Европе и Японии начнутся в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, 8 июня Lexus представит еще две интересные новинки.