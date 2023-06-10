Porsche показал электрический гиперкар Mission X

Porsche представил концептуальный электрический гиперкар Mission X, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Модель стала идейным наследником гибридного купе 918, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Машина была представлена в рамках празднования 75-летия Porsche и столетия гонки "24 часа Ле-Мана". Автопроизводитель называет Mission X "маяком, который будет определять будущее технологий спортивных автомобилей". Кроме того, в компании уверены, что в случае старта производства Mission X он станет самым быстрым серийным автомобилем бренда.



Porsche Mission X получился достаточно компактным. Его габариты: 4,5 м в длину, 2 м в ширину и 1,2 м в высоту. Колесная база - 2,73 м. То есть гиперкар оказался даже короче, чем его предшественник в лице Porsche 918. Спереди у Mission X установлены 20-дюймовые колесные диски, а сзади - 21-дюймовые.

Салон концепта выполнен в достаточно минималистичном ключе. Здесь практически отсутствуют физические кнопки, а все управление функционалом находится на центральном мультимедийном дисплее. Перед водителем расположен четырехспицевый мультируль-штурвал и изогнутая приборная панель.

Технические характеристики пока что не раскрываются. Известно только то, что Mission X имеет 900-вольтовую системную архитектуру, которая поддерживает систему быстрой зарядки. Кроме того, батарея расположена по центру автомобиля, прямо за спинами водителя и пассажира, что позволило добиться хорошей развесовки.