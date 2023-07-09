Новая «пятерка» BMW стала крупнее модели прошлого поколения

Компания BMW раскрыла подробную информацию о модели 5 Series нового поколения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с предыдущей версией, седан стал на 97 мм длиннее, на 32 мм шире и на 36 мм выше. Габаритная длина новой "пятерки" - 5060 мм, колесная база - 2995 мм. Автомобиль получил усовершенствованную систему iDrive для управления медиасистемой и функциональными возможностями машины. Количество кнопок в салоне значительно уменьшилось.

Бензиновые моторы и дизели снабжены технологией "мягкого" гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором, помогающим ДВС и служащим для рекуперации энергии. Уже в базовой версии автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На европейском рынке BMW 520i будет доступна с 208-сильным бензиновым мотором, версия 520d с дизелем мощностью 197 л.с. будет выпускаться в заднеприводном и полноприводном варианте. Весной 2024 года у машины появятся подзаряжаемые гибридные версии, а также 6-цилиндровый дизель. За пределами Европы для BMW 5 Series доступны 4-цилиндровые и 6-цилиндровые моторы.Флагманская модификация - электрический BMW i5 M60 xDrive мощностью 601 л.с. снабжена полным приводом. Функционал электронных вспомогательных систем значительно расширен. Для нового седана доступен ассистент вождения Professional, включающий систему помощи при рулевом управлении и контроле за полосой движения, а также систему контроля дистанции.