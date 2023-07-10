Испытан кроссовер Cadillac Lyriq 2023 модельного года

Американское издание InsideEVs испытало кроссовер Cadillac Lyriq 2023 модельного года. Тест показал, что первый электромобиль премиальной марки не только соответствует заявленным производителем характеристикам, но даже немного превосходит их, передает Day.Az со ссылкой на INSIDEEVs.

Он проехал заявленные 502 км по циклу EPA, после чего продолжал двигаться еще 29 км. Это был Lyriq с задним приводом. Cadillac также предлагает полноприводную версию, и у этой модели чуть меньший диапазон пробега EPA - 494 км.

Тест завершили с расходом 1 кВт•ч на 5 км пути. Cadillac заявил, что полезная емкость аккумуляторной батареи Lyriq Ultium составляет 102 кВт•ч. Но в ходе теста бортовой компьютер показал, что автомобиль израсходовал 104,7 кВт•ч.

Журналисты обратились в General Motors за комментариями, где им пояснили, что метод оценки запаса хода соответствует отраслевым стандартам, и 102 кВт•ч - это не номинальное, а минимальное значение.