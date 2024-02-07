BMW официально представила i5 Touring

Компания BMW представила новое поколение универсала 5 Series Touring, который выйдет на рынок в 2024 году. Самая мощная версия автомобиля обладает мощностью в 593 л.с. Об этом сообщается на сайте бренда.



Как выглядит автомобиль

У универсала установлена фирменная решетка радиатора, которая будет предлагаться с дополнительным контурным освещением BMW Iconic Glow. Отличительной особенностью этого типа кузова является покатая линия крыши и ярко выраженная линия кузова, которая визуально разделяет нижнюю часть от верхней. По габаритам машина стала длиннее на 97 мм, на 32 мм шире и на 17 мм выше, своей предшественницы. Колесная база также выросла на 20 мм.

BMW i5 2025 модельного года уже в базовой комплектации обладает 18- и 19-дюймовыми легкосплавными дисками. При этом на эту машину можно установить даже 21-дюймовые.



Чем оснащен универсал

Автомобиль представили в дизельном, бензиновом, плагин-гибридном или полностью электрическом исполнении.

Обычная бензиновая машина оснащена 2,0-литровым турбодвигателем, выдающий 194 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатым "автоматом" и, за доплату, с полным приводом.

Самыми мощными вариантами i5 являются электрические модели. В i5 eDrive40 Touring батарея приводит в действие расположенный на задней оси двигатель мощностью 335 л.с. До "сотни" универсал набирает разгон за 6,1 секунды, а запас хода модели составляет до 560 км.



Также представлен BMW i5 M60 xDrive Touring с двухмоторной системой полного привода суммарной мощностью 593 л.с. Такой вариант способен ускориться до 100 км/ч за 3,9 секунды. У этой машины запас хода меньше - 506 км.



Что внутри автомобиля

В салоне универсала установлена цифровая панель приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма и медиасистема с экраном диагональю 14,9 дюйма. Также у машины панорамная крыша, кожаный салон, акустика Bowers & Wilkins с 18 динамиками. Также в "пятерке" есть система Highway Assistant, которая позволяет водителям управлять автомобилем без помощи рук на скорости до 130 км/ч.

Когда начнутся продажи машины

Продажи новой BMW 5 Series Touring в Европе начнутся в мае 2024 года, а к лету универсал появится на других рынках. Цены пока не объявлены.