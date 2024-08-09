Автомобиль высокого класса Avatr официально в Азербайджане!

В Баку состоялась официальная церемония открытия автосалона "Avatr", сообщает в четверг Trend.

Директор бренда "Avatr" в Азербайджане Орхан Абдуллаев в ходе презентации шоурума рассказал о богатой истории компании SR Auto, которая берет свое начало в 2001 году с основания "Autostar Caucasus GmbH" в Азербайджане. С того времени компания прошла значительный путь, став официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Mercedes-Benz, Skoda, Changan и других.

Абдуллаев также рассказал, что компания "Avatr" была основана в 2018 году и в том же году начала сотрудничество с Changan Nio. Целью этого сотрудничества было создание нового бренда, ориентированного на выпуск современных, технологически продвинутых электрических автомобилей. Он отметил, что впоследствии основным акционером стала Changan, а после к ней присоединились такие гиганты в области технологий, как CATL - лидер в производстве батарей и Huawei - ведущая технологическая корпорация.

На данный момент бренд представляет две модели. Первая - Avatr11, представленная в августе 2022 года, продажи которой начались в конце того же года.

По словам Абдуллаева, данный автомобиль сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных водителей, стремящихся к инновациям и высокому уровню комфорта.

Мощность двигателя Avatr11 составляет впечатляющие 578 лошадиных сил. запас хода на одном заряде достигает 700 километров по циклу NEDC, автомобиль оснащен батареей емкостью 116 кВт·ч. А одной из ключевых особенностей Avatr11 является способность к быстрой зарядке: от 0 до 80% зарядки можно достичь всего за 35 минут при использовании зарядной станции мощностью 240 кВт. Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, что впечатляет даже самых требовательных автолюбителей.

Второй моделью является Avatr12. Абдуллаев подчеркнул, что Avatr12 представляет собой идеальное сочетание мощности, инновационных технологий и утонченного дизайна, что делает его привлекательным для самых взыскательных клиентов.

Avatr12 оснащен двигателем мощностью 578 лошадиных сил, запас хода на одном заряде составляет 650 километров по циклу NEDC. Автомобиль оснащен батареей емкостью 94 кВт·ч. Максимальная скорость Avatr12 достигает 200 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в своем классе.

Директор SR Auto Тогрул Пашаев в интервью журналистам выразил надежду, что в самое ближайшее время бренд "Avatr" станет любимым среди автомобильных энтузиастов Азербайджана.

"На протяжении 23 лет мы официально представляем ведущие мировые автомобильные бренды в нашей стране и обслуживаем азербайджанских автолюбителей. Сегодня для нас знаменательный день, так как к нашим брендам присоединяется новый глобальный бренд - Avatr. Это результат объединения ресурсов таких гигантов, как Changan, Huawei и Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL). Несмотря на свою новизну, этот альянс уже завоевал значительную репутацию на мировом автомобильном рынке, и мы рады сообщить о его официальном выходе на азербайджанский рынок. SR Auto является первым партнером Avatr на глобальном рынке, и это для нас особая гордость", - сказал он.

По словам директора SR Auto, автомобильная индустрия в мире значительно меняется.

"Переход на новые и экологически чистые виды энергии становится все более заметным, и наша страна не остается в стороне. Как одна из крупнейших автомобильных компаний в Азербайджане, мы взяли на себя обязательство привозить самые передовые технологические новинки в нашу страну. Автомобили Avatr обладают именно такими характеристиками: современные технологии, инновационный дизайн и, самое главное, экологичность", - завершил он.

Отметим, что официальное представительство бренда Avatr в Азербайджане знаменует начало новой эры на автомобильном рынке страны. Желающие могут уже сейчас увидеть и протестировать новые модели в официальном автосалоне. Официальным дистрибьютором бренда Avatr в Азербайджане является компания SR Auto.

Напомним, что Avatr - это развивающийся бренд в индустрии электромобилей. Официальная презентация бренда в Азербайджане имеет целью предложить клиентам высокопроизводительные и качественные электромобили. Экономические преимущества электромобилей способствуют быстрому росту интереса и клиентской базы Avatr в Азербайджане.

Официальный центр продаж Avatr находится по адресу: пр. Бабек 28. Для получения дополнительной информации вы можете связаться по номеру *5544.

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