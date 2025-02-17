https://news.day.az/autonews/1730769.html Вниманию желающих приобрести автомобиль по выгодной цене Транспортные средства, находящиеся на балансе пребывающей в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании будут выставлены на повторный аукцион. Как сообщили Day.Az в Госкомитете по вопросам имущества, 34 автомобиля будут выставлены на торги 6 марта.
Вниманию желающих приобрести автомобиль по выгодной цене
Транспортные средства, находящиеся на балансе пребывающей в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании будут выставлены на повторный аукцион.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по вопросам имущества, 34 автомобиля будут выставлены на торги 6 марта.
Стартовая цена автомобилей, выставленных на продажу, варьируется в пределах 7 350 (Naz Lifan LF 7185-720 2015) и 48 375 (Khazar Peugeot 2019) манатов.
Отметим, что транспортные средства выставляются на повторный аукцион со скидкой 25%.
Ранее мы опубликовали статистику страхования автотранспортных средств в Азербайджане.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре