Вниманию желающих приобрести автомобиль по выгодной цене

Транспортные средства, находящиеся на балансе пребывающей в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании будут выставлены на повторный аукцион.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по вопросам имущества, 34 автомобиля будут выставлены на торги 6 марта.

Стартовая цена автомобилей, выставленных на продажу, варьируется в пределах 7 350 (Naz Lifan LF 7185-720 2015) и 48 375 (Khazar Peugeot 2019) манатов.

Отметим, что транспортные средства выставляются на повторный аукцион со скидкой 25%.

Ранее мы опубликовали статистику страхования автотранспортных средств в Азербайджане.