https://news.day.az/autonews/1739166.html Немецкий автоконцерн начал использовать человекоподобных роботов - ФОТО Автопроизводитель Mercedes-Benz начал испытывать гуманоидных роботов от американской компании Applonik на своем заводе в Берлине. Как передает Day.Az, об этом сообщает carscoops.com. Роботы Apollo используются для автоматизации процессов внутри завода.
Немецкий автоконцерн начал использовать человекоподобных роботов - ФОТО
Автопроизводитель Mercedes-Benz начал испытывать гуманоидных роботов от американской компании Applonik на своем заводе в Берлине.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carscoops.com.
Роботы Apollo используются для автоматизации процессов внутри завода. Их задача - перемещать детали на производственные линии, где сотрудники устанавливают их в автомобили. Также эти роботы могут проводить первичные проверки качества компонентов.
Кроме того, роботы Apollo оснащены функцией автономной подзарядки, что позволяет им самостоятельно подключаться к источнику питания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре