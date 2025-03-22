Немецкий автоконцерн начал использовать человекоподобных роботов

Автопроизводитель Mercedes-Benz начал испытывать гуманоидных роботов от американской компании Applonik на своем заводе в Берлине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carscoops.com.

Роботы Apollo используются для автоматизации процессов внутри завода. Их задача - перемещать детали на производственные линии, где сотрудники устанавливают их в автомобили. Также эти роботы могут проводить первичные проверки качества компонентов.

Кроме того, роботы Apollo оснащены функцией автономной подзарядки, что позволяет им самостоятельно подключаться к источнику питания.