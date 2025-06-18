Один из 12 эпических лимузинов Bentley Mulsanne пустят с молотка

В ОАЭ продадут на аукционе уникальный трехрядный Bentley Mulsanne. На торги выставляют редкую спецверсию Grand Limousine от ателье Mulliner. В 2016 году "растянутый" седан сделали в качестве шоу-кара, но в Объединённых Арабских Эмиратах нашёлся клиент, который убедил Bentley пустить шестиместный Mulsanne в серию. В итоге было сделано 12 экземпляров, все прописались на берегах Персидского залива. Лимузин с аукциона проехал 7136 километров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основой послужил обычный Bentley Mulsanne, но колёсную базу растянули на метр, добавив "лимузинную" вставку и увеличив длину задней двери. Крышу пришлось приподнять на восемь сантиметров. Позади передних кресел установлена глухая перегородка, а две пары задних сидений расположены лицом друг к другу. Интересно, что для отделки секции водителя и охранника используется красная кожа, а VIP-отсек оформили бежевой кожей.

Кузов выполнен в тех же цветовых сочетаниях, но 21-дюймовые диски стандартные. Под капотом традиционный 6,75-литровый бензиновый V8 с двойным наддувом, который развивает 512 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. Тяга передаётся на заднюю ось через удлинённый вал, коробка передач - 8-ступенчатый автомат. На лимузин действует расширенная гарантия до марта 2027 года, а последнее ТО датировано маем 2025 года.

По оценкам аукционистов, за Mulsanne Grand Limousine удастся выручить около 600 тысяч долларов, а за два дня до окончания торгов за Bentley готовы выложить 320 тысяч долларов. Цена спецверсии на момент заказа не раскрывается, но едва ли покупателю удалось приобрести эксклюзив меньше чем за миллион долларов.