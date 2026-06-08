Универсал Toyota Probox превратили в "внедорожник"

Тюнеры стилизовали дешевый универсал Toyota Probox под внедорожник Land Cruiser 60. Японское тюнинг-ателье Goosfam из префектуры Ниигата представило набор RetroPro за 660 тыс. иен (около $4100), который превращает скромный универсал Toyota Probox в стилизацию под классический внедорожник Land Cruiser 60 Series.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

Комплект включает новую переднюю часть с квадратными фарами, простой решеткой радиатора, другим капотом и передними крыльями, а также бампер с оранжевыми указателями поворотов, причем сама архитектура кузова остается без изменений.

RetroPro доступен в двух версиях оформления: Urban Classic с обилием хромированных деталей и LifeStyle Retro с черными акцентами. Дополнительно мастерская предлагает окраску в винтажные оттенки бежевого, коричневого и светло-голубого, а также устанавливает на автомобиль легкосплавные пятиспицевые диски Goosfam в черном цвете с внедорожными шинами.

Технически машина не модернизируется - под капотом остается штатный 1,5-литровый бензиновый двигатель или гибридная установка, причем для образа больше всего подходит полноприводная версия.

Желающие получить готовый автомобиль могут приобрести его от 2,98 до 3,145 млн иен ($18 600 - $20 000) в зависимости от версии; старт продаж намечен на 1 июля.

Отмечается, что это не единственная подобная трансформация - конкурирующая мастерская Hakobanya уже предлагает набор "70 Box" в стиле Land Cruiser 70 Series.