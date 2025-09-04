https://news.day.az/azerinews/1778253.html Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edilib NATO mənzil-qərargahında Azərbaycan Respublikasının NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə ilə NATO-nun Hərbi Komitəsinin sədri admiral Cüzeppe Kavo Draqone arasında görüş keçirilib.
Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edilib
NATO mənzil-qərargahında Azərbaycan Respublikasının NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə ilə NATO-nun Hərbi Komitəsinin sədri admiral Cüzeppe Kavo Draqone arasında görüş keçirilib.
Nümayəndəlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, görüşdə "Sülh naminə tərəfdaşlıq" (SNT) proqramı çərçivəsində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı və gələcək perspektivləri müzakirə edilib.
Qarşı tərəf Azərbaycanın NATO-nun etibarlı tərəfdaşı olduğunu bir daha vurğulayıb, ölkəmizin Alyansın rəhbərlik etdiyi sülhə dəstək əməliyyatlarına töhfəsini, eləcə də, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolunu yüksək qiymətləndirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре