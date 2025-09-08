Fernandu Santuşla bağlı qərar verildi

Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.

Millimizi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna yığması ilə oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq.