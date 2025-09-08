https://news.day.az/azerinews/1778916.html Fernandu Santuşla bağlı qərar verildi - RƏSMİ Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb. Bildirilib ki, AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.
Fernandu Santuşla bağlı qərar verildi - RƏSMİ
Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.
Millimizi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna yığması ilə oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре