Gündüz yuxusu ömrü uzadırmı? – Faydaları
Son illər aparılan araşdırmalar gündüz qısa müddətli yuxunun sağlamlığa müsbət təsir göstərdiyini ortaya qoyur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, düzgün vaxtda və ölçülü şəkildə edilən gündüz yuxusu həm orqanizmi bərpa edir, həm də ümumi həyat keyfiyyətini artırır.
Araşdırmalara görə, 20-30 dəqiqəlik gündüz yuxusu beyin fəaliyyətini gücləndirir, diqqət və yaddaşı yaxşılaşdırır. Bu, xüsusilə stresli iş rejimində çalışan insanlar üçün faydalı hesab olunur.
Mütəxəssislər bildirir ki, gündüz yuxusu ürək-damar xəstəlikləri riskini azalda, qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bəzi tədqiqatlarda bu vərdişin uzunmüddətli perspektivdə ömrün uzanması ilə əlaqəli olduğu da qeyd olunur.
Gündüz yuxusu eyni zamanda stress və gərginliyi azaldır, sinir sistemini sakitləşdirir və emosional tarazlığı qorumağa kömək edir. Bu da depressiya və yorğunluq hissinin azalmasına səbəb olur.
Lakin mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, gündüz yuxusu uzunmüddətli olmamalıdır. 1 saatdan artıq yatmaq gecə yuxusunun pozulmasına, halsızlıq və baş ağrılarına yol aça bilər.
Nəticə olaraq, düzgün planlaşdırılmış qısa gündüz yuxusu sağlam həyat tərzinin faydalı bir hissəsi hesab olunur. Bu vərdiş həm fiziki, həm də psixoloji sağlamlığa müsbət təsir göstərərək daha enerjili və balanslı həyat sürməyə kömək edə bilər.
