İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehranın hava limanına zərbə endirib İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehrandakı Mehrabad beynəlxalq hava limanına zərbə endirib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, zərbələr "müdafiə və aşkarlama sistemlərini" zərərsizləşdirmək məqsədilə endirilib.
Məlumatda bildirilir ki, zərbələr "müdafiə və aşkarlama sistemlərini" zərərsizləşdirmək məqsədilə endirilib. İsrail tərəfinin versiyasına görə, həmin sistemlər İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələri üçün təhlükə yaradırdı.
