https://news.day.az/azerinews/1831094.html Azərbaycanda əməkhaqqı ilə bağlı yeni model tətbiq oluna bilər Azərbaycanda saatlıq əməkhaqqı modelinin tətbiqi istiqamətində işlər aparılır. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Sahibkarlığın inkişafı güclü iqtisadiyyatdır" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
O həmçinin qeyd edib ki, bərabər əməkhaqqı və uşaq hüquqlarının qorunması istiqamətində yeni islahatlar üzərində işlər həyata keçirilir.
Nazir xatırladıb ki, müxtəlif illərdə əmək qanunvericiliyinə xeyli dəyişikliklər edilib.
