https://news.day.az/azerinews/1838913.html Azərbaycan nefti ucuzlaşdı Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2.9 ABŞ dolları və ya 2,77% azalaraq 101.68 ABŞ dolları olub.
Azərbaycan nefti ucuzlaşdı
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2.9 ABŞ dolları və ya 2,77% azalaraq 101.68 ABŞ dolları olub.
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