https://news.day.az/azerinews/1839099.html Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaçacaq - Xəbərdarlıq Sabah hava ilə əlaqədar avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iyunun 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaçacaq - Xəbərdarlıq
Sabah hava ilə əlaqədar avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.
Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iyunun 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Proqnozlaşdırılan hava ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı gözlənilir. Belə ki, dumana görə yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşa bilər.
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