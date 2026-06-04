Sərhəddə 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub

Ötən ay dövlət sərhədində ümumi dəyəri 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub.

Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sərhəddə о cümlədən ABŞ valyutası, spirtli içkilər, dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.