https://news.day.az/azerinews/1839190.html Sərhəddə 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub Ötən ay dövlət sərhədində ümumi dəyəri 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub. Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sərhəddə о cümlədən ABŞ valyutası, spirtli içkilər, dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
Sərhəddə 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub
Ötən ay dövlət sərhədində ümumi dəyəri 5 milyon 609 min 617 manat оlan qaçaqmal tutulub.
Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sərhəddə о cümlədən ABŞ valyutası, spirtli içkilər, dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
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