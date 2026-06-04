https://news.day.az/azerinews/1839249.html Keşlədə obyekt yanır Keşlədə obyektdə yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub:
Keşlədə obyekt yanır
Keşlədə obyektdə yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub:
"Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Əlavə məlumat veriləcək", - qeyd edilib.
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