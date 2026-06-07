https://news.day.az/azerinews/1839811.html ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını vurub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandalığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib
ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını vurub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandalığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bu gün ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki qüvvələri Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyə təhlükə yaradan iki İran kamikadze zərbə pilotsuz uçuş aparatını vurub", - deyə bildirilib.
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