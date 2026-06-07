ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib

ABŞ ordusu İranın iki pilotsuz uçuş aparatını vurub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandalığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

"Bu gün ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki qüvvələri Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyə təhlükə yaradan iki İran kamikadze zərbə pilotsuz uçuş aparatını vurub", - deyə bildirilib.