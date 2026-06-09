Bu ağrıkəsicilər sağlamlığa zərər VERƏ BİLƏR
İbuprofen, reseptsiz asanlıqla əldə edilə bilən, iltihab və ağrını müvəqqəti yüngülləşdirən dərmandır. Lakin mütəxəssislər bildirir ki, onun uzunmüddətli istifadəsi mədə xəstəliklərinə, qanaxmalara, böyrək problemlərinə, yüksək qan təzyiqinə və ürək xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, 65 yaşdan yuxarı şəxslərdə və yüksək dozalarda risk daha da artır.
Ekspert Anthony Paul Smith vurğulayır ki, ibuprofeni digər dərmanlarla eyni vaxtda qəbul etmək fəsad riskini yüksəldə bilər. Ağrı və hərəkət məhdudiyyətləri üçün alternativ olaraq fiziki məşqlər, əzələ gücləndirici məşqlər, piyada gəzinti və çəkini nəzarətdə saxlamaq daha təhlükəsiz və effektiv üsullardır.
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