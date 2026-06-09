10 yaşlı uşaq pəncərədən yıxılaraq ölüb

Vladivostokun Neibut küçəsində faciəvi hadisə baş verib.

Day.Az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 10 yaşlı oğlan yaşayış binasının səkkizinci mərtəbəsindən pəncərədən yıxılaraq ölüb.

Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım işçiləri uşağı xilas edə bilməyiblər. Onun aldığı xəsarətlər həyati təhlükə yaradıb.

Primorsk diyarı Səhiyyə Nazirliyi yayılan məlumatları təsdiqləyib və hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını bildirib.