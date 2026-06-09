İran və İsrail azı 1 həftə bir-birinə zərbələr endirməyəcək - Tramp
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İsrail və İran ən azı yaxın bir həftə ərzində qarşılıqlı zərbələr mübadiləsini dayandıracaqlar.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Trampın sözlərinə görə, tərəflər artıq qarşılıqlı cavab addımları atıblar, lakin hazırda fasilə verməyə hazırdırlar.
"Ona zərbə endirildi, o da cavab verdi. Buna görə onu qınaya bilmərəm. Lakin indi onlar bunu dayandırıblar. Beləliklə, bir-birini təxminən bir həftə və ya bir qədər müddət rahat buraxacaqlar",- deyə ABŞ prezidenti qeyd edib.
Tramp həmçinin Vaşinqton və Tehran arasında razılaşmanın tez bir zamanda əldə olunacağına əminliyini ifadə edib. Onun sözlərinə görə, nizamlanma üzrə saziş iki-üç gün ərzində bağlana bilər.
Ağ Evin rəhbəri vurğulayıb ki, danışıqlar prosesi yekun mərhələdədir və tərəflər arasında ciddi fikir ayrılıqları demək olar ki, qalmayıb. "Düşünmürəm ki, hər hansı maneələr var. Biz çox güclü, təsirli bir sazişin bağlanmasına çox yaxınıq",- deyə o bildirib.
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