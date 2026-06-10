https://news.day.az/azerinews/1840430.html Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyahısı təsdiqlənib "Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı" təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Xəbər yenilənəcək
Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyahısı təsdiqlənib
"Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı" təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Parklanma məntəqələrinin ünvanları ilə bu linkdən tanış olmaq olar.
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