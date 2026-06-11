Yardımlının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün Yardımlı rayonunun Şəfəqli, Perimbel, Şiləvəngə və Cerimbel kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.

"Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar 11.06.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yardımlı rayonunun Şəfəqli, Perimbel, Şiləvəngə və Cerimbel kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq", - məlumatda bildirilib.