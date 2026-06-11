https://news.day.az/azerinews/1840648.html Yardımlının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Bu gün Yardımlı rayonunun Şəfəqli, Perimbel, Şiləvəngə və Cerimbel kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Yardımlının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Bu gün Yardımlı rayonunun Şəfəqli, Perimbel, Şiləvəngə və Cerimbel kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
"Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar 11.06.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yardımlı rayonunun Şəfəqli, Perimbel, Şiləvəngə və Cerimbel kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq", - məlumatda bildirilib.
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