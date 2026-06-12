Günəşlənməyin ideal 5 SİRRİ
1. Dəriyə əvvəlcədən hazırlıq: Günəşlənməmişdən 48 saat əvvəl yumşaq kimyəvi və ya enzimli piling tətbiq etmək lazımdır. Bu, ölü dəri hüceyrələrini təmizləyərək bərabər və uzunömürlü günəşlənmə təmin edir. Dərini yaxşı nəmləndirmək də vacibdir; avto-qızartma məhsulları isə birbaşa günəşə çıxmadan istifadə edilməməlidir.
2. SPF ilə qorunma: Günəş kremi istifadə etmək qızarmaya mane olmur, əksinə dərini UVB və UVA şüalarının zərərli təsirindən qoruyur. Geniş spektrli SPF 30-50 kremləri hər iki şüa növünə qarşı müdafiə təmin edir. Kremi qalın təbəqə ilə çəkmək və hər iki saatda və ya suya girdikdən sonra təzələmək vacibdir.
3. Zaman seçimi və daxili dəstək: Səhər saatları (11:00-dək) və günün ikinci yarısı (16:00-dan sonra) günəşlənmək üçün daha təhlükəsizdir. Dəriyə daxildən dəstək vermək üçün beta-karotin (yerkökü, balqabaq), likopin (pomidor, qarpız) və polifenol zəngin məhsullar (tünd şokolad, yaşıl çay) qəbul etmək, günəşə davamlılığı artırır və günəşlənməni daha qızılı edir.
4. Günəşdən sonra qulluq: Günəşlənmədən sonra xüsusi losyonlarla dərini nəmləndirmək, sərt sabun və isti sudan çəkinmək, həftəlik retinol və AHA məhsullarını müvəqqəti dayandırmaq lazımdır. Aloe vera, pantenol, hialuron turşusu və üre ilə zəngin məhsullar dərini sakitləşdirir və qızarmanın ömrünü uzadır.
5. Davamlılıq və balans: Mükəmməl günəşlənmə təkcə rəng deyil, həm də sağlam dəridir. Qızarmanı təhlükəsiz və uzunömürlü saxlamaq üçün həm daxildən, həm də xaricdən düzgün hazırlıq və qoruma tələb olunur.
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