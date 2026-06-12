Baş gicəllənməsinin səbəbləri və təhlükələri
Baş gicəllənməsi (vertigo) geniş yayılmış haldır - reproduktiv yaşda olan insanların 2%-i, yaşlılarda isə təxminən 10%-i həkimə bu şikayətlə müraciət edir.
Day.Az xəbər verir ki, qadınlar bu problemi kişilərdən 2-4 dəfə daha çox yaşayır.
Fizioloji baş gicəllənməsi sürətli hərəkətlər, qan dövranının müvəqqəti pozulması, yüksək hündürlük, alkoqolun təsiri və ya sürətli vizual stimul zamanı meydana çıxa bilər və müvəqqəti olur.
Patoloji baş gicəllənmə isə daimi xarakter daşıyır və ciddi xəstəliklərin - məsələn, Meniere xəstəliyi, beyin infarktı və ya insultun proqnoz mərhələsi, ürək-damar sistemi problemləri və apnoe - əlaməti ola bilər. Bu halda oriyentasiyanın pozulması, davamlı diskomfort və həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsi müşahidə olunur.
Əgər baş gicəllənməsi təkrarlayıcıdır və gündəlik fəaliyyətə mane olursa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Xüsusilə 40 yaşdan sonra qadınlarda mütəmadi baş gicəllənməsi, kişilərdə isə ilk simptomlardan etibarən damar və ürək problemlərinin əlaməti kimi ciddi yanaşılmalıdır.
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